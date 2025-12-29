Ufficiale L'Eintracht pesca dalla B tedesca: che accordo per il bomber 22enne Ebnoutalib

L’Eintracht Francoforte pesca un nuovo bomber dalla Serie B tedesca. Pochi istanti fa il club di Bundesliga ha annunciato l'ingaggio del 22enne Younes Ebnoutalib, centravanti dell'Elversberg. "Nato a Francoforte, germano-marocchino dal fisico impressionante, sta vivendo un’ascesa fulminea. Non è mai passato per il settore giovanile dell’Eintracht e a 19 anni ha tentato l’avventura in Italia, per poi tornare in Germania senza club", si legge dal comunicato ufficiale delle Aquile.

Il passaggio in Italia è stato al Perugia, nel 2022, dove è stato impiegato sia nella squadra U19 sia occasionalmente nella prima squadra. "Rilanciato in quarta divisione, gli sono bastati solo cinque mesi per attirare l’attenzione del SV Elversberg in seconda divisione. In questa stagione si sta confermando, essendo il capocannoniere della 2. Bundesliga con 12 gol in 17 partite. Si unirà agli Aquilotti a partire dal 1° gennaio 2026, con un contratto fino a giugno 2031".

Il direttore sportivo Markus Krösche ha dato così il benvenuto al nuovo arrivato: "Younes è un giocatore molto pericoloso in zona gol e con ottime qualità fisiche. Negli ultimi mesi ha potuto compiere ad Elversberg i passi successivi nel suo sviluppo, che vogliamo continuare a promuovere insieme. Siamo convinti che potrà aiutarci rapidamente con le sue capacità, anche perché possiede tutti i requisiti atletici necessari. È chiaro, però, che daremo a Younes il tempo necessario per ambientarsi all’Eintracht. Essendo nato a Francoforte, comunque, non avrà difficoltà a reintegrarsi nella sua città natale".