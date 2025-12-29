Liverpool, troppi infortuni. Slot brontola: "Non tutto il denaro speso è stato usato sul campo"

Ottobre e novembre sono stati mesi turbolenti per i campioni d'Inghilterra in carica. Un numero impressionante di sconfitte hanno stonato rispetto all'incredibile livello del Liverpool, a maggior ragione dopo un mercato estivo stellare (solo Wirtz e Isak sono costati oltre 250 milioni complessivi) e ad un certo punto il cammino in Premier League pareva compromesso. Ma da fine novembre ad oggi i Reds non sono mai stati battuti, macinando 4 vittorie e 2 pareggi in campionato, con il successo esterno in Champions League contro l'Inter.

Segnali di ripresa, ma l’allenatore Arne Slot ritiene che il suo Liverpool non abbia dimostrato ancora il massimo valore dalla sua enorme campagna acquisti estiva a causa degli infortuni subiti. Alexander Isak è arrivato in ritardo di forma e tra acciacchi e piccoli problemi fisici ora si trova in infermeria per almeno 2 mesi a causa di una frattura alla gamba. Lo sfortunatissimo Giovanni Leoni, ex Parma, ha subito un intervento al ginocchio che ne ha rimandato la stagione alla sua prima apparizione. E il neo arrivato Jeremie Frimpong ha collezionato appena 5 presenze da titolare in 11 partite a causa di un persistente problema agli adduttori.

Il trio è arrivato con operazioni per un valore complessivo vicino ai 200 milioni di sterline, quasi la metà della spesa del club durante la finestra estiva. "Penso che molte persone abbiano parlato della quantità di denaro che abbiamo speso", le parole di Slot riprese da Sky Sports UK. "Ma purtroppo non tutto il denaro che abbiamo speso è stato utilizzato sul campo, e questo dipende dagli infortuni di questi giocatori".