Addio Real, resta il Liverpool: Guehi chiede stipendio top e maxi bonus alla firma

I dirigenti del Real Madrid sono indecisi su un possibile acquisto di Marc Guehi. Il difensore del Crystal Palace, in uscita dal club inglese e in scadenza con il medesimo il prossimo 30 giugno, non dovrebbe finire alla corte di Xabi Alonso né a gennaio né in estate. Secondo quanto riferito da ESPN è improbabile che i blancos seguano attivamente il classe 2000.

Il suo contratto con le Eagles scade a giugno 2026 e il Real sarebbe libero di parlare con il giocatore tra pochi giorni, per un possibile ingaggio a parametro zero, un vantaggio rispetto a una squadra inglese potenzialmente interessata. Eppure al momento il gigante spagnolo della Liga è pronto a mettere da parte questo interesse.

Non il Liverpool. I Reds, campioni d'Inghilterra in carica, sono sulle tracce del centrale inglese dalla scorsa estate e la dirigenza è stato avvertita: per assicurarsi Marc Guehi non sarà necessariamente un affare, considerando le elevate aspettative salariali e l’ingente premio di firma previsti. Stando a quanto riferito dal Daily Mail si parlerebbe di uno stipendio fino a 300mila sterline (circa 345 mila euro) a settimana e un colossale premio di firma di 30 milioni di sterline (all'incirca 34 milioni di euro).