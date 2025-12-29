"Pogba sospeso per doping: trofeo": ex calciatore indignato dopo i Globe Soccer Awards

Sospeso per doping e a lungo infortunato, Paul Pogba si è rilanciato al Monaco quest’estate. Dopo diversi mesi di allenamento, il centrocampista francese è tornato a giocare una partita ufficiale il 22 novembre in occasione della trasferta dei monegaschi a Rennes (persa 4-1). Da allora, la Pioche ha giocato circa 30 minuti in 3 partite, a causa di un infortunio al polpaccio che lo ha debilitato.

Durante la cerimonia dei Globe Soccer Awards 2025, Pogba ha ricevuto il premio per il "miglior ritorno" ieri a Dubai. Molti tifosi e appassionati di calcio sono rimasti sorpresi nel vedere l'ex Juventus insignito di questo riconoscimento. E l’ex giocatore del Lens, Jimmy Cabot, non ha nascosto il suo disappunto. Su X, l'ex calciatore si è stupito di non vedere altri giocatori premiati piuttosto di assistere all'incoronazione di Pogba.

"Matthieu Udol, 4 legamenti crociati, ritorno da titolare nella squadra di Ligue 1 alla pausa con il Lens. Bentaleb, arresto cardiaco, diversi mesi di stop, ritorno in campo e gol per la vittoria del Lilla", gli esempi proposti da Cabot. Il centrocampista dal passato al Lorient non ha chiuso qui la questione, mettendo infine in discussione il "ritorno" di Pogba. Al pari della mancata giustizia nel ricevere questo premio: "Pogba sospeso per doping: trofeo". Equazione che non trova concorde il 31enne francese.