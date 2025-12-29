Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
"Penso sia la fine per un allenatore": United, Amorim parla della pressione mediatica subita

"Penso sia la fine per un allenatore": United, Amorim parla della pressione mediatica subita
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 20:07Calcio estero
Yvonne Alessandro

I giorni in cui il Manchester United giocava esclusivamente con una difesa a tre sono finiti. Parola di Ruben Amorim, intervenuto in conferenza stampa in proposito, dopo aver spiegato direttamente alla stampa presente di aver evitato di cambiare formazione in precedenza per non far percepire ai suoi giocatori che stesse cedendo alla pressione dei media a fronte di risultati per nulla positivi. "Ma quando voi giornalisti parlate continuamente di cambiare sistema, non posso cambiare perché i giocatori capiranno che sto cambiando per colpa vostra. Penso che quello sia la fine per un allenatore", l'ammissione del tecnico dei Red Devils.

L'ex tecnico dello Sporting Lisbona ha schierato per la prima volta una difesa a quattro da allenatore del United nella vittoria contro il Newcastle durante il Boxing Day, quando era privo di diversi giocatori chiave tra infortuni e assenze per la Coppa d’Africa, dopo segnali di maggiore flessibilità in campo mostrati dalla squadra nelle ultime settimane.

Di risultati preoccupanti la scorsa stagione ne sono arrivati, sebbene l'approdo a campionato in corso di Amorim e lo United ha chiuso la Premier League 2024-25 al 15° posto, il peggior piazzamento di sempre nella storia del club. L'allenatore portoghese, che ha portato a esiti migliori in questa stagione, ammette che la disponibilità dei giocatori ha in parte influenzato le sue scelte: "Quando sono arrivato qui la scorsa stagione, ho capito che forse non avevo i giocatori per giocare bene con quel sistema, ma era l’inizio di un processo".

"Stiamo cercando di costruire un’identità. Oggi è un momento diverso. Non abbiamo molti giocatori, quindi dobbiamo adattarci, ma so già che loro capiscono perché stiamo cambiando", ha aggiunto Amorim. "Non è a causa della pressione di voi giornalisti o dei tifosi. È perché ora comprendiamo il modo in cui vogliamo giocare e i principi sono gli stessi. Possiamo cambiare sistema", ha spiegato. "Penso che diventeremo una squadra migliore perché, quando tutti i giocatori torneranno, non giocheremo sempre con tre difensori. Miglioreremo".

