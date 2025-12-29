Ufficiale Con Almeyda non andava, Alvaro Fernandez firma con il Deportivo fino al 2027

Il rinnovo con il Siviglia in estate, poi le incomprensioni con mister Almeyda e a distanza di sei mesi la decisione di rescindere il contratto per approdare altrove: come da anticipazioni, Alvaro Fernandez da svincolato ha firmato ufficialmente con il Deportivo La Coruña: il portiere spagnolo di 28 anni era già stato cercato la scorsa sessione di mercato estiva e nelle ultime ore ha annunciato di aver firmato un contratto fino a giugno 2027. Un'operazione che lo ricongiunge con Antonio Hidalgo, allenatore biancoblù suo grande estimatore fin dai tempi dell'Huesca.

Il comunicato d'addio

"Il Siviglia e Álvaro Ferllo hanno raggiunto un accordo soddisfacente per la risoluzione del contratto del portiere come giocatore della prima squadra. Ferllo, arrivato al club di Nervión nella stagione 2024/2025, ha disputato un totale di 11 partite con la maglia sevillista (9 in LALIGA EA SPORTS e 2 in Coppa del Re).

Il club augura al portiere riojano il meglio per il futuro".

L'annuncio ufficiale

"Il Deportivo rafforza la porta con l’acquisto di Álvaro Fernández Llorente (Arnedo, La Rioja, 13 aprile 1998). Arriva a parametro zero dal Siviglia FC della LaLiga EA Sports e firma fino a giugno 2027. Prima di approdare al club andaluso, Álvaro Fernández ha militato in squadre come RCD Espanyol, SD Huesca e il Brentford inglese. Conta 43 partite in LaLiga EA Sports, 12 in Premier League e 95 in LaLiga Hypermotion, oltre a 4 presenze in Coppa del Rey. È internazionale con le nazionali Under-19, Under-21 e Under-23; e ha esordito anche con la nazionale spagnola maggiore, con Luis de la Fuente come commissario tecnico, l’8 giugno 2021 in un’amichevole contro la Lituania. È stato titolare e la Spagna ha vinto 4-0".