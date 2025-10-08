L'ex United Mitchell sfrutta l'IA come agente: "È il migliore mai avuto. E costa solo 15 sterline!"

C'è chi utilizza l'intelligenza artificiale anche come agente. Demetri Mitchell, un passato nel Manchester United, ha raccontato al podcast 'From my left' di aver chiesto aiuto la scorsa estate a ChatGpt per negoziare il suo rinnovo di contratto con il Leyton Orient, squadra di terza divisione inglese. "Il Leyton Orient mi ha inviato un’offerta e ho usato ChatGpt per chiedere come dovevo negoziare con il club e cosa dovevo dire. Ho scritto: 'Questo è quello che ho fatto la scorsa stagione. Dovrò trasferirmi a Londra, quanto mi costerà vivere lì? Mia moglie e mio figlio verranno con me'.

E dal momento che non avevo un agente, sono riuscito a ottenere una commissione anche per la firma del contratto - ha raccontato Mitchell - ChatGpt è stato il miglior agente che abbia mai avuto nella mia carriera. Le commissioni sono del 5%, mentre ChatGpt mi costa solo 15 sterline (17,22 euro al cambio attuale) al mese. Gli stipendi dei giocatori non d’élite sono molto diversi da quelli che si pensano".

Per la cronaca, grazie all'IA Demetri Mitchell ha ottenuto un biennale con la squadra di Waltham Forest, arrivando da una stagione buona ma non eccezionale con l'Exeter City, da 23 presenze e 4 gol.