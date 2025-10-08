Atletico Madrid, Alemany: "Quando ho lasciato il Barcellona, avevo un piano chiaro in mente"

L’Atletico Madrid ha ufficializzato l’ingresso di Mateu Alemany come nuovo Direttore del Calcio Professionistico Maschile, incarico che lo vedrà collaborare con Carlos Bucero, direttore generale del calcio, coordinando tutte le attività della prima squadra, dell’Atlético Madrileño e dell’area professionale della cantera. La nomina di Alemany rappresenta una scelta personale di Bucero, volto a rafforzare la gestione sportiva del club.

L'ex direttore sportivo blaugrana ha spiegato: "Quando ho lasciato il Barcellona, avevo ben chiaro che il mio passo successivo dovesse essere verso un altro grande club. Avevo fissato l'asticella: doveva essere uno dei grandi club d'Europa, una società con la possibilità di lottare per tutto. Questo processo mi ha portato qui, e quando si è presentata questa opportunità, non ho avuto alcun dubbio, perché è chiaro che l'Atlético è uno dei grandi club in Europa".

Alemany ha poi aggiunto: "Se sono qui è anche perché vedo un progetto di club, un progetto sportivo, con un grande leader come Simeone e con enormi possibilità di competere a ogni livello".