Borussia Dortmund, prima offerta a Schlotterbeck: ingaggio triplicato, ma il difensore vuole di più

Non è un segreto che il Borussia Dortmund voglia blindare Nico Schlotterbeck con un nuovo contratto a lungo termine, che vada oltre la scadenza del 2027. Il club vede nel giocatore un simbolo, una di quelle colonne da legare al club in modo indissolubile il prima possibile e l'intenzione della società giallonera è quella di mettere il prima possibile il centrale nelle condizioni di firmare un rinnovo che soddisfi ambo le parti.

Secondo quanto riportato da Sport Bild, i gialloneri avrebbero ora presentato la loro prima offerta ufficiale al difensore centrale. Il sito suggerisce che a Schlotterbeck sia stato offerto un accordo valido fino al 2030, con un netto aumento salariale: l'ingaggio passerebbe infatti da 2,5 milioni ad almeno 8 milioni di euro a stagione. Con i bonus legati alle prestazioni, i suoi guadagni totali potrebbero crescere ulteriormente.

Il club non ha imposto una scadenza per la risposta del nazionale tedesco, poiché non vuole mettergli pressione. Tuttavia, resta il dubbio che la prima offerta sia sufficiente per convincere Schlotterbeck, dato che, secondo quanto riferito, il giocatore punterebbe a uno stipendio annuale di 10 milioni di euro. Nel frattempo, Bayern Monaco e Real Madrid starebbero monitorando da vicino la situazione del difensore.