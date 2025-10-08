Saliba: "All'Arsenal mi sento a casa. Mancano solo i trofei, ma arriveranno prestissimo"

Il difensore centrale dei Bleus e dell'Arsenal, William Saliba, assente nei due precedenti raduni, ha messo la qualificazione ai Mondiali tra gli obiettivi prioritari della sua stagione. Lo ha confidato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida Francia-Azerbaigian:

Come ci si motiva per affrontare l'Azerbaigian?

"Non ci sono partite facili in Nazionale. Starà a noi renderla tale. Vogliamo battere tutte le squadre per qualificarci il più rapidamente possibile alla Coppa del Mondo".

Avete già iniziato a studiare l'avversario?

"Per ora non abbiamo guardato video in modo specifico. Ma a cena ci sono sempre gli highlights delle loro partite contro l'Islanda (sconfitta 5-0) e l'Ucraina (1-1). L'analisi collettiva penso arriverà presto".

Ha saltato gli ultimi due raduni. Era preoccupato?

"Ho saltato gli ultimi due, sì. È sempre un po' fastidioso essere infortunati. La concorrenza in Nazionale è alta. Oggi sono tornato. Vedremo come andrà. Ma dovrò essere bravo quando il mister avrà bisogno di me".

I club fanno sempre più pressione sulle Nazionali per i giocatori. Per un calciatore, è eccitante giocare in Nazionale quanto una partita di Champions League?

"Certo, tutte le partite sono importanti. Ed è sempre speciale venire a rappresentare il proprio paese".

È sollevato per aver prolungato di recente con l'Arsenal?

"Volevo continuare con l'Arsenal perché mi sento a casa. Ciò che manca sono i trofei, ma arriveranno molto presto. Volevo stabilirmi lì per un lungo periodo".

Argentina e Spagna sembrano essere un passo avanti. Crede che siano superiori ai Bleus?

"Il Mondiale è tra otto mesi. È vero che Spagna e Argentina hanno vinto le ultime due grandi competizioni. Ma non ci fanno paura. Spero che ci qualificheremo e che ci prenderemo la rivincita alla Coppa del Mondo".

Quando, con l'Arsenal, sfida l'argentino del Chelsea Enzo Fernández, che talvolta è stato provocatorio verso la Francia, cosa pensa?

"Per ora, non ho perso contro di lui con l'Arsenal. La mia rivincita, in un certo senso, l'ho già avuta con l'Arsenal. Poi è vero, quando una squadra ti batte, l'unica cosa che aspetti è rigiocarci contro. Non andiamo al Mondiale per vendicarci. Vogliamo solo vincere. Ma se dovessimo incontrarli, sì, avremo a cuore di prenderci la nostra rivincita".

A tavola, parlate spesso del Mondiale tra voi?

"Certo, a tavola e anche fuori. È la competizione più bella del calcio. Tutti vogliono esserci. Non c'è niente di più importante di quello. Non aspettiamo altro".