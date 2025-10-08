Real Madrid, report medico su Huijsen: lesione muscolare al soleo della gamba sinistra
Inizialmente convocato da Luis de la Fuente per il ritiro della Roja di ottobre, Dean Huijsen ha dovuto infine dare forfait a causa di un infortunio. Il difensore del Real Madrid è stato sostituito da Aymeric Laporte. Successivamente, il Real Madrid ha diramato un comunicato ufficiale per aggiornare sulle condizioni del suo giovane calciatore:
"In seguito agli esami effettuati oggi sul nostro giocatore Dean Huijsen, esaminato dai servizi medici del Real Madrid, è stata diagnosticata una lesione muscolare al soleo della gamba sinistra".
In precedenza, la Federazione spagnola aveva dichiarato: "Huijsen è assente a causa di un infortunio mentre si stava allenando con la Nazionale in vista delle partite di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 contro la Georgia a Elche (11 ottobre) e la Bulgaria a Valladolid (14 ottobre)". La situazione è dunque in evoluzione.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP