Soumaila Coulibaly torna al Brest: il 21enne arriva in prestito dallo Strasburgo
Movimento di mercato interno per quanto riguarda la Ligue 1. Lo Stade Brestois 29 ha annunciato il ritorno di Soumaila Coulibaly in prestito senza diritto di riscatto dallo Strasburgo:
"Lo Stade Brestois 29 è lieto di annunciare il ritorno di Soumaïla Coulibaly in prestito senza diritto di riscatto fino al termine della stagione, in qualità di joker nazionale. Il possente difensore centrale di 21 anni, che arriva dal RC Strasburgo, indosserà la maglia numero 44. Già in prestito nel Finistère la scorsa stagione, "Soumi'" aveva disputato 16 partite in tutte le competizioni. Bentornato a casa, Soumi'!".
Editoriale di Fabrizio Biasin
