La dinastia delle leggende continua: Man United pronto a blindare i figli di Rooney e Carrick

Il cognome pesa, ma a Carrington credono che il talento possa fare la differenza. Il Manchester United ha infatti messo sul tavolo una proposta significativa per Kai Rooney, attaccante mancino di 16 anni e figlio della leggenda dei Red Devils Wayne Rooney. Il giovane, cresciuto nel vivaio del club e attualmente impegnato a completare il proprio percorso scolastico all’interno dell’Academy, sta mostrando segnali di crescita costante, tanto da convincere la dirigenza a investire sul suo futuro.

Secondo quanto riportato dal Sun, allo studio ci sarebbe una borsa di studio da formalizzare in estate o nella prossima stagione, con un contratto che potrebbe arrivare fino a 50.000 sterline annue, una cifra importante per un calciatore ancora minorenne. Un segnale chiaro della fiducia riposta nel suo percorso di sviluppo.

Kai Rooney rientra in un gruppo selezionato di 14 giovani considerati di alto profilo, ai quali il club ha presentato nuove offerte. Tra questi figura anche Jacey Carrick, figlio di Michael Carrick, oggi allenatore ad interim in Premier League. L’accordo non è ancora stato ratificato dalla famiglia Rooney, ma l’opportunità è di quelle difficili da ignorare. L’obiettivo è chiaro: trasformare il potenziale in professionismo e, magari, scrivere un nuovo capitolo di una storia già leggendaria a Old Trafford.