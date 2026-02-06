Ronaldo in sciopero? La Saudi Pro League lo avvisa: "Nessuno è al di sopra dei club"

Nel dibattito che accompagna ogni assenza di Cristiano Ronaldo, mancava solo una presa di posizione ufficiale. O quasi. A colmare il vuoto ci ha pensato il Daily Mail, che nelle ultime ore ha riportato le parole di un presunto portavoce della Saudi Pro League, intervenuto dopo le indiscrezioni sul pronosticato nuovo forfait del portoghese con l’Al Nassr.

Il messaggio è netto e va oltre il singolo caso: "La Saudi Pro League è strutturata attorno a un principio semplice: ogni club opera in modo indipendente secondo le stesse regole. I club hanno propri consigli di amministrazione, dirigenti e direttori sportivi. Le decisioni su trasferimenti, spese e strategie vengono prese all’interno dei club, nel rispetto di un quadro finanziario pensato per garantire sostenibilità ed equilibrio competitivo. Questo sistema si applica in modo equo a tutto il campionato".

Nel riferimento diretto a Ronaldo, il portavoce ribadisce un concetto chiave: "Cristiano si è dedicato completamente all’Al Nassr e ha avuto un ruolo significativo nella crescita e nelle ambizioni del club. Come ogni atleta d’élite, vuole vincere. Ma nessun individuo, per quanto importante, può dettare decisioni al di fuori del proprio club". A sostegno della tesi viene citata anche la recente campagna acquisti: "Le attività di mercato dimostrano chiaramente l’indipendenza dei club, che hanno scelto strategie diverse restando nei parametri finanziari approvati".

Infine uno sguardo al campo: "Con pochi punti a separare le prime quattro, la corsa al titolo è apertissima. Questa competitività dimostra che il sistema funziona. I tifosi vogliono rivedere Cristiano giocare presto, e il sostegno nei suoi confronti resta totale". Un messaggio che prova a spegnere le polemiche, riportando il focus sul campionato e non sui singoli.