Al Hilal, Benzema e il mistero dell'addio all'Al Ittihad: "Chiedete a loro, pure ai giocatori"

Non poteva esserci biglietto da visita migliore per Karim Benzema nella sua nuova avventura saudita. Alla prima apparizione con l’Al Hilal, l’attaccante francese ha immediatamente lasciato il segno, firmando una clamorosa tripletta nel largo 0-6 sul campo dell’Al Okhdood. Un debutto scintillante, impreziosito anche da una rete di tacco, che ha confermato come l’ex Real Madrid sappia ancora fare la differenza quando conta.

Arrivato solo da pochi giorni alla corte di Simone Inzaghi, Benzema ha trascinato una squadra che ha ritrovato il successo dopo tre pareggi consecutivi. A completare il tabellino ci hanno pensato Malcom e la doppietta di Al Dawsari, permettendo all’Al Hilal di mantenere la vetta della classifica con tre punti di vantaggio sull’Al Ahli SC e quattro sull’Al Nassr, che però ha una gara da recuperare.

Nel post partita, però, il fuoriclasse francese ha scelto la linea della sobrietà, evitando qualsiasi riferimento al recente addio all’Al Ittihad. "Parliamo solo della partita", ha tagliato corto Benzema. Poi ha aggiunto: "Sento un’atmosfera fantastica con questo gruppo e con questo club". Incalzato sul mancato saluto all’Al Ittihad, ha risposto con un enigmatico sorriso: "Chiedete a loro, chiedete ai giocatori dell’Al Ittihad". Un debutto da sogno, accompagnato da un silenzio che continua a far rumore.