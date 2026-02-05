Manchester United, Carrick predica calma: "Siamo in una buona posizione, ma restiamo umili"

Alla vigilia della sfida di campionato contro il Tottenham Hotspur, in programma sabato, Michael Carrick ha parlato in conferenza stampa per presentare il match. Guardando agli Spurs, l’allenatore del Manchester United ha ricordato l’incontro avvenuto a settembre con Thomas Frank, sottolineando il valore umano e professionale di quel confronto: "È stato molto piacevole, la prima volta che ci siamo davvero incontrati. Abbiamo parlato di calcio, di idee e di processi. È stato molto disponibile e sarà bello rivederlo".

La partita avrà anche un significato particolare per Carrick, che ha vestito la maglia del Tottenham prima di trasferirsi allo United oltre 19 anni fa. Un passaggio che ha segnato profondamente la sua carriera: "L’impatto con il Manchester United è stato immediato. Appena entri qui capisci che è un grande salto. Dal primo giorno, entrando nello spogliatoio e incontrando l’allenatore, ho capito che questo club ti cambia".

Sul piano tecnico, Carrick si aspetta una gara tutt’altro che semplice: "Il Tottenham sarà una grande sfida. Hanno avuto infortuni e cambi di formazione, ma stanno recuperando giocatori importanti. Hanno attaccanti di qualità che cercano la profondità e attaccano molto l’area, ed è qualcosa a cui dobbiamo prestare grande attenzione. Siamo in una buona posizione, ma dobbiamo restare con i piedi per terra. Conta solo ciò che verrà dopo".

Capitolo infermeria: Mason Mount potrebbe rientrare prima rispetto a Matthijs de Ligt. "Mason non è lontano dal rientro, speriamo di riaverlo presto. Matthijs sta facendo buoni progressi, ma è ancora un po’ presto per fissare una data".

Sul futuro e sulle incertezze legate alla panchina, Carrick ha rassicurato sull’atteggiamento del gruppo: "I giocatori sono stati completamente concentrati. Sanno cosa c’è in gioco e stanno dando tutto per migliorare e portare questo club dove merita di essere. Non ho alcuna preoccupazione da questo punto di vista".