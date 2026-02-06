Liverpool condannato per l'affare Ngumoha: dovrà risarcire il Chelsea, ora e in futuro

Il trasferimento di Rio Ngumoha continua a lasciare strascichi pesanti tra due big della Premier League. Come riportato da The Athletic, il Liverpool sarà chiamato a versare un indennizzo significativo al Chelsea per il passaggio dell’attaccante classe 2008, avvenuto nel 2024 dopo l’uscita dall’academy dei Blues.

La decisione è arrivata al termine dell’udienza davanti al Professional Football Compensation Committee, che ha stabilito un primo risarcimento pari a 2,8 milioni di sterline. La cifra, però, potrà salire fino a 6,8 milioni grazie a bonus legati allo sviluppo e ai futuri traguardi del giocatore. Non solo: al Chelsea spetterà anche il 20% di qualsiasi plusvalenza in caso di cessione futura.

Ngumoha aveva appena 16 anni quando scelse il Merseyside, rifiutando le proposte presentate dal club londinese, che ne aveva riconosciuto il potenziale e tentato più volte di blindarlo. Una decisione che aveva generato forte irritazione a Stamford Bridge, acuendo i rapporti già tesi tra i due club.

Come risposta, il Chelsea arrivò persino a vietare agli osservatori del Liverpool l’accesso alle partite del proprio settore giovanile. Ora il verdetto chiude il capitolo legale, ma lascia aperta una frattura che va ben oltre il semplice passaggio di un talento tra due rivali storici.