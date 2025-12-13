L'Espanyol dell'ex autista Gonzalez non accosta: vittoria a Getafe e 5° posto consolidato
L'Espanyol non smette di sognare. Un gol di testa di Cabrera sugli sviluppi di un calcio d'angolo ha dato la vittoria alla squadra di Manolo Gonzalez (leggi qui la sua storia, da autista alla Liga) contro il Getafe.
L'Espanyol con questo successo raggiunge quota 30 punti consolidando un sorprendente 5° posto. Vediamo di seguito i risultati della 16^ giornata in Liga con la classifica aggiornata.
Il programma completo della 16^ giornata in Liga
Real Sociedad - Girona 1-2
Atletico Madrid - Valencia 2-1
Maiorca - Elche 3-1
Barcellona - Osasuna 2-0
Getafe - Espanyol 0-1
Siviglia - Oviedo
Celta Vigo - Ath. Bilbao
Levante - Villarreal
Alaves - Real Madrid
Vallecano - Betis
Classifica
1. Barcellona 43 (17 partite giocate)
2. Real Madrid 36 (16)
3. Villarreal 35 (16)
4. Atl. Madrid 34 (17)
5. Espanyol 30 (16)
6. Betis 24 (15)
7. Ath. Bilbao 23 (16)
8. Getafe 20 (16)
9. Elche 19 (16)
10. Celta Vigo 19 (15)
11. Alaves 18 (15)
12. Vallecano 17 (15)
13. Siviglia 17 (15)
14. Maiorca 17 (16)
15. Real Sociedad 16 (16)
16. Osasuna 15 (16)
17. Valencia 15 (16)
18. Girona 15 (16)
19. Oviedo 10 (15)
20. Levante 9 (15)
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.