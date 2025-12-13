Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
L'Espanyol dell'ex autista Gonzalez non accosta: vittoria a Getafe e 5° posto consolidato

© foto di José Maria Diaz Acosta
Daniele Najjar
ieri alle 23:07Calcio estero
Daniele Najjar

L'Espanyol non smette di sognare. Un gol di testa di Cabrera sugli sviluppi di un calcio d'angolo ha dato la vittoria alla squadra di Manolo Gonzalez (leggi qui la sua storia, da autista alla Liga) contro il Getafe.

L'Espanyol con questo successo raggiunge quota 30 punti consolidando un sorprendente 5° posto. Vediamo di seguito i risultati della 16^ giornata in Liga con la classifica aggiornata.

Il programma completo della 16^ giornata in Liga
Real Sociedad - Girona 1-2
Atletico Madrid - Valencia 2-1
Maiorca - Elche 3-1
Barcellona - Osasuna 2-0
Getafe - Espanyol 0-1
Siviglia - Oviedo
Celta Vigo - Ath. Bilbao
Levante - Villarreal
Alaves - Real Madrid
Vallecano - Betis

Classifica
1. Barcellona 43 (17 partite giocate)
2. Real Madrid 36 (16)
3. Villarreal 35 (16)
4. Atl. Madrid 34 (17)
5. Espanyol 30 (16)
6. Betis 24 (15)
7. Ath. Bilbao 23 (16)
8. Getafe 20 (16)
9. Elche 19 (16)
10. Celta Vigo 19 (15)
11. Alaves 18 (15)
12. Vallecano 17 (15)
13. Siviglia 17 (15)
14. Maiorca 17 (16)
15. Real Sociedad 16 (16)
16. Osasuna 15 (16)
17. Valencia 15 (16)
18. Girona 15 (16)
19. Oviedo 10 (15)
20. Levante 9 (15)

