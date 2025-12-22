Bruno Fernandes va ko, Dalot svela: "Infortunio significativo". Il Manchester United trema

Se da un lato Ruben Amorim ha cercato di sviare il discorso e limitarsi a dichiarare che "starà fuori qualche gara", Diogo Dalot invece si è esposto un attimo di più. Il compagno del Manchester United, nonché di Nazionale portoghese, ha parlato di Bruno Fernandes e del problema al bicipite femorale riscontrato ieri nella sconfitta (2-1) contro l'Aston Villa. Con il centrocampista e capitano dei Red Devils costretto ad uscire al 46' per Lisandro Martinez.

Dalot ha detto di non conoscere l’entità dell’infortunio dell'ex Sampdoria e Udinese, ma la valutazione è stata chiara: "È significativo", ha dichiarato il terzino dello United ai microfoni di Sky Sports UK a proposito del guaio fisico. "Non sappiamo quanto sia grave, ma se è dovuto uscire, sappiamo quanto sia dura". Questa, tuttavia, sarà una perdita pesantissima per l'universo Red Devils perché in tutta la sua permanenza a Old Trafford ha saltato solamente 2 partite per infortunio verso la fine del 2023/24. E un'altra gara per malattia. Altrimenti c'è sempre stato.

"Non voglio parlare di cose che non puoi controllare", ha detto invece l'allenatore Ruben Amorim nel post-partita, senza sbilanciarsi troppo sull'entità del guaio fisico. "È un problema ai tessuti molli, penso che salterà alcune partite, ma non lo so con certezza. È uno che è sempre in forma, quindi potrebbe recuperare piuttosto bene", ha glissato il tecnico portoghese. Ma pochi istanti dopo l'ex tecnico dello Sporting ha confermato che Bruno Fernandes salterà il match casalingo di Boxing Day contro il Newcastle.