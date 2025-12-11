Dmitrovic: "Sostituire Joan Garcia non è un peso. In passato fu così con Bono e sbagliai"

Per Marko Dmitrovic, affidabilità e sicurezza sono le doti principali di un portiere. Il serbo dell’Espanyol lo dimostra sul campo: ha mantenuto la porta inviolata per sei volte in questa Liga, due nelle ultime due giornate: "Mi sento meglio che mai, potrebbe essere il momento migliore della mia carriera e della mia vita personale. Mi concentro più sulle mie sensazioni che sulle statistiche, e sto davvero godendomi questo periodo", ha dichiarato Dmitrović. Interrogato sul peso di dover sostituire Joan García, ha spiegato: "Non mi ha dato né pressione né energia in più. Joan è un portiere fantastico, ma siamo diversi. In passato, a Siviglia, mi pesava sostituire Bono e fu un errore".

Realista, il serbo ribadisce come la priorità dell’Espanyol resti la salvezza, nonostante i 27 punti e le tre vittorie consecutive: "So che molti non capiranno e ci diranno di puntare alla Champions o alla Liga, ma chi lavora da oltre dieci anni sa come va il calcio: può eliminarti una squadra di tre categorie inferiori. Finché non arriviamo all’obiettivo, non ci rilasseremo".

Dmitrović ha anche commentato la tendenza a non apprezzare i successi recenti: "Viviamo in una società in cui ci abituiamo subito al bene, ma fatichiamo ad affrontare il male. Quando raggiungi un traguardo con impegno, a volte non lo godi abbastanza. Essere ambiziosi è diverso dal sognare".