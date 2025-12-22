Neymar, operazione al ginocchio: quando può tornare. Missione Mondiale, futuro al Santos?

Un viaggio a Belo Horizonte e un'operazione. È questo il piano di Neymar, già operato due volte ai metatarsi dal dottor Rodrigo Lasmar, stavolta sotto i ferri per risolvere i problemi al suo ginocchio sinistro. Il medico della Nazionale brasiliana, secondo quanto riferito da L'Equipe, effettuerà un’artroscopia per alleviare il dolore al menisco che ha disturbato l'attaccante di 33 anni nelle ultime partite del campionato brasiliano.

Nonostante il dolore e il rischio di mettere a repentaglio anche la carriera, giocando sopra un infortunio, l’ex giocatore del Barcellona e del PSG ha stretto i denti e contribuito a raggiungere la salvezza del Santos, squadra d'infanzia e del cuore per la quale ha realizzato 5 gol e un assist nelle ultime 4 partite del Brasileirão. Chiudendo il campionato al 12º posto.

Dopo questa artroscopia, Neymar resterà a riposo e potrà tornare in campo solo all’inizio di febbraio. Ma quale sarà il suo futuro? In scadenza di contratto il 31 dicembre con il club brasiliano che lo ha formato, tutto lascia credere che il fuoriclasse del Peixe prolunghi per altri sei mesi. La società è ottimista e il giocatore vuole restare in un ambiente favorevole per avere tutte le possibilità di essere convocato da Carlo Ancelotti e disputare così la sua quarta Coppa del Mondo. "Faremo l’impossibile per riportare la Coppa del Mondo in Brasile", ha detto durante uno show del cantante Thiaguinho. "A luglio potrete chiedere conto a me. Pronto Ancelotti, aiutami!".