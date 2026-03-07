Liga, pari che non serve a nessuno tra Levante e Girona: Roca in gol al 94'

Si è conclusa con un pareggio la sfida di Liga tra Levante e Girona, seconda gara del sabato di Liga. Carlos Espí ha portato in vantaggio il Levante al 50' con un bel colpo di testa, ma nella ripresa la squadra ospite ha reagito, dominando il gioco nonostate l'espulsione di Olasagasti. Allo scadere (94'), Joel Roca ha siglato il pareggio con un tiro da fuori, convalidato dal VAR dopo un breve check. Un punto prezioso per il Levante, che resta in zona retrocessione, mentre Girona spreca l'occasione di allontanarsi dalla parte bassa.

Venerdì 6 marzo

Celta Vigo - Real Madrid 1-2

Sabato 7 marzo

Osasuna - Mallorca 2-2

Levante - Girona ore 1-1

18.30 Atletico Madrid - Real Sociedad

21.00 Athletic Club - Barcellona

Domenica 8 marzo

14.00 Villarreal - Elche

16.15 Getafe - Real Betis

18.30 Siviglia - Rayo Vallecano

21.00 Valencia - Alaves

Lunedì 9 marzo

21.00 Espanyol - Real Oviedo

La classifica aggiornato della Liga:

Barcellona — 64 punti (26 partite giocate)

Real Madrid — 63 (27)

Atlético Madrid — 51 (26)

Villarreal — 51 (26)

Betis — 43 (26)

Celta Vigo — 40 (27)

Espanyol — 36 (26)

Real Sociedad — 35 (26)

Atletico Bilbao — 35 (26)

Osasuna — 34 (27)

Getafe — 32 (26)

Girona — 31 (27)

Rayo Vallecano — 30 (26)

Siviglia — 30 (26)

Valencia — 29 (26)

Alavés — 27 (26)

Elche — 26 (26)

Mallorca — 25 (27)

Levante — 22 (27)

Real Oviedo — 17 (26)