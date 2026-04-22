Leicester City, dopo la clamorosa retrocessione via Rowett: l'obiettivo e tornare subito in Championship
Il Leicester City ha vissuto una delle cadute più clamorose della storia del calcio inglese, precipitando ufficialmente in League One a soli dieci anni dall'incredibile vittoria della Premier League. La retrocessione nella terza serie nazionale è stata sancita dal pareggio per 2-2 contro l'Hull City, un risultato che ha condannato le "Foxes" alla seconda retrocessione consecutiva. Si chiude così un ciclo drammatico per il club delle Midlands, che solo nel 2021 alzava al cielo la FA Cup e che oggi si ritrova invece a dover affrontare l'onta della serie C inglese.
Le conseguenze del fallimento sportivo si sono abbattute immediatamente sulla guida tecnica: secondo quanto riportato dal giornalista Ben Jacobs, di Give me Sport, Gary Rowett lascerà la panchina alla scadenza del contratto al termine della stagione. Il club ha infatti espresso la volontà di "esplorare altre opzioni per garantire un immediato ritorno in seconda serie", una decisione che sembra trovare d'accordo lo stesso Rowett, il quale preferisce farsi da parte dopo aver sostituito Martí Cifuentes a febbraio senza riuscire a invertire la rotta.
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