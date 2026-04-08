Leicester, ricorso perso: penalizzato 6 punti in Championship, violate le norme finanziarie

Il Leicester ha perso il ricorso contro la penalizzazione di sei punti inflitta per aver violato le regole finanziarie della English Football League, ossia la Serie B inglese. La punizione era stata inflitta a febbraio da una Commissione Indipendente e aveva visto le Foxes scivolare dal 17° al 20° posto, tuttavia, da allora la squadra di Gary Rowett (in carica da 49 giorni) è precipitata nella zona retrocessione della Championship e si trova ora a un punto dalla salvezza con cinque partite ancora da giocare.

La Commissione aveva accertato che il club inglese avesse violato le Regole di Profitto e Sostenibilità della EFL (P&S Rules) per il periodo terminato con la stagione 2023/24. Il Leicester aveva impugnato tale decisione basandosi su diversi motivi, tra cui il potere della Commissione di raccomandare la decurtazione di punti e l'entità della sanzione stessa. Tutti i motivi di ricorso sono stati respinti dall'organo d'appello, confermando dunque la violazione delle norme finanziarie della EFL.

L'organo d'appello ha inoltre respinto un'istanza della Premier League, la quale contestava la decisione della Commissione di non inasprire la sanzione nonostante la violazione delle regole della Lega riguardanti la presentazione tardiva del bilancio annuale. Per dovere di cronaca, le Foxes erano state inizialmente deferite dalla Premier League nel maggio 2025 per violazioni delle norme di profitto e sostenibilità relative alla stagione 2023-24, quando militava ancora in Championship.

È arrivata anche la risposta del Leicester in merito alla penalizzazione confermata: "Con la questione ormai conclusa e cinque partite rimaste, tutti al club sono pienamente concentrati sulle sfide che ci attendono e sul determinare l'esito della nostra stagione attraverso i risultati sul campo", si legge in una nota ufficiale. "Sappiamo che questo è stato un periodo difficile e ringraziamo i nostri tifosi per il sostegno che continuano a dare alla squadra. La responsabilità, ora, è garantire che queste ultime partite vengano affrontate con la concentrazione e la determinazione richieste dalla nostra situazione attuale".