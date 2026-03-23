Lille, Giroud gela il Marsiglia e fa il 10° gol: "Il mister ce l'aveva detto, era tutt'altro che finita"

"Sapevamo che bisognava crederci fino in fondo perché ci eravamo messi nelle giuste condizioni nel primo tempo. All'inizio della partita, abbiamo creato le migliori occasioni ed era improbabile trovarsi sotto nel punteggio all'intervallo". Ha esordito così Olivier Giroud, ex attaccante del Milan ma soprattutto match-winner del Lille ieri nell'ostica trasferta del Velodrome, sbancato per 2-1 all'86'.

Intervenuto in mixed zone, di fronte ai microfoni de L'Equipe, l'ex bomber rossonero ha aggiunto: "L'allenatore (Genesio, ndr) aveva detto che la partita era tutt'altro che finita. Bisognava restare solidi e crederci fino in fondo e l'abbiamo fatto. Abbiamo dato prova di molta solidità, di solidarietà". Salvo poi fare un'ammissione: "Eravamo delusi dopo l'eliminazione contro l'Aston Villa (in Europa League, ndr). Avevamo voglia, prima della sosta, di prendere questi tre punti ed è cosa fatta. Abbiamo mostrato ottime cose".

Quanto alla dinamica del gol siglato per la vittoria finale, che ha gelato il sangue di ogni tifoso del Marsiglia presente: "Arrivo in corsa e vedo Balerdi che viene un po' attratto sul primo palo. Mi infilo dietro di lui e Tom (Thomas Meunier, ndr) mi mette un super pallone al posto giusto, al momento giusto. È anche una buona specialità. Tanto meglio per me, tanto meglio per la squadra. Sono felice di aver contribuito a questa vittoria che ci fa molto bene".