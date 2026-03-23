Cherki in palleggio a 20 minuti dalla fine contro l'Arsenal. Neville: "Guardiola non ha gradito"

Al 68° minuto della finale di Carabao Cup, il Manchester City stava conducendo 2-0 il match contro l'Arsenal, quando alla ricezione di un pallone ha irriso gli avversari con qualche palleggio da fermo. Un gesto provocatorio che ha fatto scattare i giocatori dei Gunners, in particolar modo Ben White che gli ha rifilato un fallo da giallo.

"Ad essere onesti, penso che sia un po' troppo presto per questo, è stato un po' arrogante", ha valutato l'ex Manchester United Gary Neville nel corso del commento per Sky Sports UK. Un comportamento a detta sua fuori luogo: "Bisogna sempre tenere a mente che l'Arsenal può segnare un gol, e si passa per idioti se ci si mette a festeggiare quando mancano ancora una ventina di minuti da giocare. Nemmeno i suoi compagni di squadra lo troveranno molto giudizioso".

Intanto ha fatto il giro del web un'immagine di Pep Guardiola, allenatore del Manchester City e di Cherki, parso visibilmente infastidito a bordo campo, probabilmente dal palleggio del trequartista francese. Secondo Gary Neville, il coach dei Citizens non è comunque un fan di questo genere di gesti tecnici: "Credo che avrei potuto fare la stessa cosa, e nemmeno lui ha gradito".