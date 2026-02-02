Fiorentina, c'è il sì di Nedeljkovic al trasferimento. Adesso serve l'intesa con l'Aston Villa

Kosta Nedeljkovic e la Fiorentina hanno già trovato un’intesa di massima. Come riferisce Sky Sport DE, il terzino serbo spinge per giocare in Serie A nella seconda parte della stagione e, in questo senso, è arrivato anche il via libera da parte del Lipsia, disposto ad autorizzare la risoluzione anticipata del prestito.

Tuttavia, si legge, l’operazione non può ancora considerarsi conclusa: la palla passa ora all’Aston Villa e alla Fiorentina, chiamate a definire gli ultimi dettagli. L’accordo resta dunque in sospeso, con la trattativa che rimane aperta.

Il 20enne in carriera vanta 23 presenze e un gol con il Graficar, 20 gettoni con la Stella Rossa, 17 partite con il Lipsia, 10 gare con l'Aston Villa. Inoltre è sceso in campo 8 volte con la Serbia, 7 con l'Under 19, con cui ha segnato un gol, 3 con l'Under 18 e 12 con l'Under 17. Nel suo palmares, oltre a trofei giovanili, annovera un campionato serbo e una Coppa di Serbia.