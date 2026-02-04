DFB-Pokal, lo Stoccarda è la seconda semifinalista del torneo
Lo Stoccarda è la seconda semifinalista di DFB-Pokal, la Coppa di Germania. Successo agile sul campo del Kiel per 0-3. Decidono le reti di Undav, Fuhrich e Karazor. Nella serata di ieri si era qualificato il Bayer Leverkusen battendo per 3-0 il St. Pauli grazie ai gol di Terrier, Schick e Hofmann. La prossima settimana si giocheranno le altre due semifinali, questo il programma:
Martedì 10 febbraio, Hertha - Friburgo
Mercoledì 11 febbraio, Bayern - Lipsia
