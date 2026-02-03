La Germania punta solo sui giovani. Tutti U22 i 10 trasferimenti invernali più onerosi
Il mercato in Bundesliga è stato fatto all'insegna della prospettiva. Nella Top 10 che segue, tutti i giocatori sono Under 22. Nel dettaglio, solo due superano i 20 anni, ossia Jonas Adjetei e Younes Ebnoutalib nati entrambi nel 2003. Per il resto abbiamo anche i 19enni Keita Kosugi, Suleman Sani e Uchenda Ogundu. E addirittura un 17enne, lo svedese Love Arrhov che è cresciuto in quella fucina di talenti che è il Brommapojkarna e che continuerà la crescita all'Eintracht Francoforte.
Solo tre club hanno investito oltre 20 milioni per i cartellini: Wolfsburg, Lipsia e Eintracht. Guardando il saldo spese/acqusiti, sempre il Wolfsburg ha il rosso più importante: -25 milioni mentre l'attivo più corposo ce l'ha il Borussia Monchengladbach con soli 3.50 milioni.
E le big? Bayern Monaco e Borussia Dortmund praticamente immobili, il Leverkusen ha speso la miseria di 200 mila euro, tutti sul maliano Issa Traoré, 18 anni.
Questi i dieci trasferimenti più onerosi della finestra di mercato invernale in Bundesliga:
1. Abdoul Kone
Dal Reims al Lipsia
17 milioni
2. Kento Shiogai
Dal NEC al Wolfsburg
9.5 milioni
2. Jonas Adjetey
Dal Basilea al Wolfsburg
9.5 milioni
4. Younes Ebnoutalib
Dall'Elversberg all'Eintracht
8 milioni
5. Jeremy Arévalo
Dal Racing Santander allo Stoccarda
7.5 milioni
6. Keita Kosugi
Dal Djurgarden all'Eintracht
6.5 milioni
7. Saël Kumbedi
Dal Lione al Wolfsburg
6 milioni
8. Suleman Sani
Dal Trencin al Lipsia
5 milioni
9. Love Arrhov
Dal Brommapojkarna all'Eintracht
4.6 milioni
10. Uchenna Ogundu
Dall'Alanyaspor all'Augsburg
4.5 milioni
