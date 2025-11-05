Doppietta e polemiche: insulti e minacce sui social per Luis Diaz dopo il fallo su Hakimi

Serata agrodolce per Luis Diaz in Champions League. L’attaccante colombiano del Bayern Monaco è stato il protagonista assoluto della vittoria per 2-1 sul PSG al Parco dei Principi, firmando una doppietta decisiva. Ma il suo nome è finito al centro delle polemiche dopo un brutto intervento su Achraf Hakimi, costretto a lasciare il campo in lacrime per un infortunio alla caviglia. L’arbitro Maurizio Mariani non ha avuto dubbi e lo ha espulso poco prima dell'intervallo.

Pochi minuti dopo la partita, il profilo Instagram del giocatore è stato inondato da centinaia di commenti, molti dei quali carichi d’odio. Numerosi tifosi del PSG e della nazionale marocchina hanno criticato duramente l’attaccante, accusandolo di un gesto pericoloso e antisportivo. Alcuni si sono spinti oltre, inviando insulti personali e addirittura razzisti, con l’uso di emoji 'scimmia' e 'dito medio' sotto la sua ultima pubblicazione.

Tra i messaggi, tuttavia, non sono mancati i segni di solidarietà. Diversi tifosi del Bayern Monaco e della Colombia hanno espresso sostegno al giocatore, ricordando che si è trattato di un episodio di gioco e invitando alla calma. Il club bavarese, per ora, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, mentre Hakimi dovrà sottoporsi a nuovi esami per valutare l’entità dell’infortunio. Una vicenda che riaccende il dibattito sull’odio online e sui limiti della rivalità sportiva, sempre più spesso sfociata in aggressioni verbali sui social network.