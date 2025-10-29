Ufficiale Magonza, Caci rinnova fino al 2028: "Ho dato un segnale, tengo molto al club e ai tifosi"

Il Magonza ha annunciato il rinnovo di contratto di Anthony Caci, che prolunga la sua permanenza in Renania per altri due anni, fino all’estate del 2028. Il 28enne esterno francese, arrivato nel 2022 a parametro zero dallo Strasburgo, ha collezionato finora 107 presenze ufficiali con la maglia del club tedesco, realizzando 5 gol e 14 assist tra Bundesliga, DFB-Pokal e qualificazioni di Conference League. Attualmente fermo per un infortunio muscolare, Caci si è affermato come uno dei punti fermi nello scacchiere di Bo Henriksen.

Il direttore sportivo Niko Bungert ha elogiato il giocatore: "Anthony Caci è diventato un elemento fondamentale per noi, oltre che un vero beniamino dei tifosi. Ha vissuto con noi momenti difficili e trionfi, dimostrando sempre dedizione e affidabilità. La sua sicurezza con il pallone, la lettura del gioco e i grandi progressi difensivi lo rendono perfetto per il nostro modo di giocare. Il suo rinnovo è un segnale fortissimo per il club, la squadra e i tifosi".

Caci ha spiegato le ragioni della sua scelta: "Rinnovare con il Magonza è stata la decisione migliore per me. Mi sento davvero a casa qui, la mia famiglia è vicina e non manca mai una partita. Era importante dare un segnale di quanto tengo a questo club e ai suoi tifosi. Sento ogni giorno la fiducia dell’allenatore e dei compagni, e il supporto del pubblico è straordinario. Sto lavorando sodo per tornare presto in campo e aiutare la squadra a dare il massimo per i nostri tifosi".