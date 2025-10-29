Alvarez: "Voglio vincere con l'Atletico. Con Simeone non ci sono mai stati problemi"

Julian Alvarez, protagonista assoluto della stagione dell’Atletico Madrid, ha parlato a DAZN della sua crescita sotto la guida di Diego Simeone, del suo carattere competitivo e degli episodi che hanno fatto discutere, come la reazione dopo la sostituzione contro il Maiorca. L’argentino, capocannoniere dei colchoneros, ha ribadito la sua ambizione: vincere con l’Atlético.

Sul suo arrivo a Madrid, Álvarez è stato chiaro: "Quando sono arrivato sapevo che qui mi avrebbero dato lo spazio per crescere e trovare la mia miglior versione. La scorsa stagione è stata molto positiva a livello personale. Ci sono mancati pochi dettagli per vincere titoli, ma vengo qui per continuare a migliorare e aiutare la squadra".

Riguardo ai gol, ha aggiunto: "Spero di fare meglio dell’anno scorso, ma più del numero di reti mi interessa vincere con questo club". Sugli obiettivi dell’Atlético, l’attaccante ha evidenziato la forza del gruppo: "Abbiamo una grande squadra, con giocatori di altissimo livello. Dobbiamo continuare a perfezionare alcune cose per lottare in tutte le competizioni".

La tripletta contro il Rayo Vallecano è stata uno dei momenti più belli: "È stato un momento speciale, ma non so se è stato il mio miglior match con l’Atlético". Infine, ha chiarito l’episodio del cambio con il Mallorca: "È stata una reazione di rabbia con me stesso, niente di più. Non avevo giocato bene e volevo rimediare. Le reti sociali l’hanno ingigantita, ma non c’è mai stato nessun problema col Cholo".

E proprio sul suo rapporto con Simeone ha concluso: "L’abbraccio dopo il Rayo è servito anche per far capire che dentro lo spogliatoio le cose sono diverse da come si raccontano".