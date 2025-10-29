Il gioiello di Farioli vuole prendersi la Spagna: sarà Samu l'attaccante giusto per il Mondiale?

A soli 21 anni, Samu Aghehowa si sta affermando come una delle grandi rivelazioni del calcio europeo. L’attaccante del Porto di Farioli ha firmato un altro gol nel weekend e ha già raggiunto nove reti stagionali, diventando di gran lunga il miglior marcatore spagnolo in questa prima parte di stagione. Un rendimento che lo proietta come seria alternativa per il ruolo di centravanti della Nazionale spagnola, in vista di un Mondiale che potrebbe consacrarlo definitivamente.

Con Morata (33 anni) ormai nella fase finale della sua carriera internazionale e fuori dall’ultima convocazione di Luis de la Fuente, il cammino sembra spianato per Samu. Il tecnico riojano ha grande fiducia in lui, anche se il suo primo gol con la Roja tarda ad arrivare. È stato titolare contro la Bulgaria, ma senza fortuna sotto porta. Oltre a Samu, le alternative per il ruolo di “nueve” restano Oyarzabal, Ferran Torres, Borja Iglesias e Ayoze Pérez.

Intanto, il Porto si gode il suo diamante. Il club di Villas-Boas ha esercitato tutte le opzioni contrattuali con l’Atlético Madrid, assicurandosi il 100% dei diritti sportivi del giocatore. "Samu ha un grande futuro e vogliamo trattenerlo", dicono i dirigenti lusitani, pur ammettendo l’interesse di diversi top club europei. Dopo i 19 gol messi a segno nella stagione 2024-25 (secondo solo ad Ayoze del Villarreal), Samu continua a crescere: 16 reti nel 2025, le stesse di Oyarzabal e a sole tre lunghezze da Ferran Torres. Numeri che, alla sua età, lo proiettano come il futuro grande bomber della Spagna