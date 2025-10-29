Ufficiale È finita tra Benedetto e il Newell's: il club argentino annuncia la risoluzione del contratto

L’avventura di Darío “Pipa” Benedetto al Newell’s Old Boys è giunta al capolinea. Dopo l’esonero di Cristian Fabbiani, il tecnico ad interim Lucas Bernardi ha comunicato all’attaccante che non sarebbe più rientrato nei suoi piani. Poche ore dopo, le parti hanno trovato un accordo per la risoluzione consensuale del contratto.

Arrivato a Rosario lo scorso giugno, Benedetto non è mai riuscito a imporsi: nove partite, zero gol e diversi problemi fisici hanno segnato la sua breve e deludente esperienza con la Lepra. A peggiorare la situazione, anche un clamoroso rigore sbagliato contro il Belgrano a Córdoba, episodio simbolo di un periodo sfortunato. Bernardi, ex centrocampista e campione con il Newell’s nel Torneo Final 2013, ha deciso di puntare su altri giocatori per il finale di stagione, anticipando di fatto un addio già annunciato. Dopo l’incontro con la dirigenza, il club ha ufficializzato la separazione:

"Il Club Atlético Newell’s Old Boys comunica che, di comune accordo tra le parti, è stato risolto il contratto con il calciatore Darío Benedetto. Gli auguriamo il meglio per la sua nuova tappa professionale". Per Benedetto, 35 anni, si tratta dell’ennesimo passo falso di una fase complicata della carriera. Dopo aver lasciato il Boca Juniors nel 2024, il centravanti non è riuscito a brillare né con il Querétaro in Messico né con l’Olimpia in Paraguay nella prima metà del 2025. Ora, la fine del rapporto con il Newell’s chiude un capitolo amaro per un attaccante che, fino a pochi anni fa, era considerato uno dei bomber più forti del calcio sudamericano.