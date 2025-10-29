Guardiola: "Non so quando tornerà Rodri. La Coppa è l'occasione per chi gioca meno"

Il Manchester City è pronto a schierare un vero e proprio "City B" nella sfida di Coppa di Lega. Come già avvenuto contro l’Huddersfield il mese scorso, Pep Guardiola approfitterà del match di stasera contro lo Swansea per concedere riposo ai suoi titolari e dare spazio ai giocatori meno utilizzati, oltre a reinserire gradualmente alcuni reduci dagli infortuni, come Rayan Cherki e Omar Marmoush.

In porta ci sarà nuovamente James Trafford, che sostituirà Gigio Donnarumma, mentre Kalvin Phillips viaggerà con la squadra ma non partirà dall’inizio. Nonostante l’assenza di Rodri e la fatica accumulata da Nico González, il centrocampista inglese resta fuori dalle rotazioni principali. "Rodri non è ancora pronto. Sta migliorando e si allena parzialmente con noi, ma dopo la ricaduta vogliamo procedere con cautela. Spero di riaverlo presto, ma non so quando", ha spiegato Guardiola.

Su Haaland, il tecnico catalano ha rassicurato: "Ha solo ricevuto un colpo, migliora giorno dopo giorno". Guardiola ha poi difeso la scelta di far ruotare l’organico: "La Coppa di Lega è l’occasione ideale per chi gioca meno di dimostrare di essere pronto fisicamente e mentalmente, e per dare respiro a chi ha accumulato troppi minuti". Infine, ha sottolineato l’importanza della concentrazione: "Ci prepariamo sempre allo stesso modo, anche contro squadre di categoria inferiore. Se i miei giocatori percepissero che non mi importa, non importerebbe neppure a loro".