Vidal sugli avversari più forti mai affrontati: "Messi alieno. Poi Ribery e dopo Cristiano Ronaldo"

Ospite del podcast Enfocados, l'ex centrocampista di Juventus, Inter e non solo Arturo Vidal è tornato a ripercorrere i momenti più significativi della sua gloriosa carriera. Il centrocampista cileno ha colto l'occasione per citare gli avversari che lo hanno impressionato maggiormente, riservando una menzione speciale a Franck Ribéry, compagno di squadra al Bayern Monaco per tre stagioni.

Queste le parole del centrocampista cileno: "Leo Messi è quello che mi ha sorpreso di più, è di un altro pianeta. Ma un altro giocatore che mi ha segnato enormemente quando l'ho affrontato è stato Ribéry. Metteva un'intensità incredibile, mi dava del filo da torcere... È un altro stile di gioco, ma lo preferivo anche a Robben: Ribéry, se gli davi un colpo, te lo restituiva subito", ha confessato il calciatore sudamericano.

Messi, poi Ribery e infine Cristiano Ronaldo, ha detto il centrocampista del Colo Colo

Al momento di stilare la sua personale "Top 3", l'ex mediano di Juventus, Barcellona e Inter ha piazzato il francese addirittura davanti a Cristiano Ronaldo: "Il giocatore più forte che ho affrontato in carriera? Leo, Ribéry... e poi Cristiano Ronaldo. Metto Ribéry tra Messi e Ronaldo", ha sentenziato Vidal, che dal 2024 è tornato a giocare in patria nel Colo-Colo.