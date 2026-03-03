Man United, Carrick sul futuro: "Non vado troppo avanti col pensiero, il focus è sul lavoro"

Vigilia in casa Manchester United, con Michael Carrick chiamato a fare il punto su due pedine importanti come Luke Shaw e Harry Maguire. Il tecnico ad interim non si è sbilanciato, lasciando aperta ogni possibilità in vista della prossima gara. Di seguito alcune delle sue parole in conferenza stampa.

“Abbiamo ancora un po’ di tempo e daremo loro ogni possibilità”, ha spiegato Carrick. “Non è stato un infortunio, entrambi non si sentivano molto bene. È una di quelle situazioni in cui dobbiamo solo aspettare e vedere come stanno”. Nessun allarme particolare, dunque, ma valutazioni che proseguiranno fino all’ultimo.

Carrick ha poi allargato il discorso al momento della squadra, soprattutto rispetto al fisiologico calo di slancio che può emergere nel finale di stagione. “All’inizio è stato tutto molto veloce, una partita alla volta. L’unico modo per affrontarlo è viverlo dall’interno, restare concentrati e mantenere i ragazzi in un buono stato d’animo per mettere insieme le prestazioni”.

Di fronte a chi gli chiedeva del futuro, il tecnico ha sottolineato l’importanza di restare focalizzati sul presente: “Non sono andato troppo avanti con i pensieri. Dovevamo metterci subito al lavoro e dare ai giocatori il giusto equilibrio”. Infine, un attestato di stima al gruppo: “È un gruppo davvero valido. Per talento e capacità hanno dimostrato cosa possono fare. Le abitudini e i comportamenti sono quelli giusti”.