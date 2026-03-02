Via Casemiro, lo United stanzia 200 mln per rifare il centrocampo: occhi su Tonali e non solo

Il cambio di passo è evidente e la classifica lo certifica. Da quando Michael Carrick ha preso in mano il Manchester United, i Red Devils hanno ritrovato continuità e ambizioni, salendo fino al terzo posto in Premier League dopo il sofferto 2-1 contro il Crystal Palace. A Old Trafford si respira di nuovo entusiasmo, con la Champions League tornata un obiettivo concreto.

La prospettiva europea spinge il club a pianificare il futuro, a partire dal centrocampo. Casemiro ha già fatto sapere che non rinnoverà oltre la scadenza naturale, scegliendo di aprire un nuovo capitolo dopo il Mondiale 2026. Nonostante l’opzione per un ulteriore anno, lo United sarebbe orientato a non esercitarla, preferendo un ricambio di alto profilo. Secondo AS, la dirigenza avrebbe messo sul tavolo un budget vicino ai 200 milioni di euro per individuare l’erede.

Il casting è ristretto e privilegia profili già rodati in Inghilterra. In cima alla lista figurano Bruno Guimarães, Sandro Tonali ed Elliot Anderson. Le prime due piste restano complesse: il Newcastle United considera entrambi pilastri del progetto, ma l’eventuale mancata qualificazione alla Champions potrebbe cambiare gli equilibri. Contatti informali con gli entourage ci sarebbero già stati.

Anderson, sotto contratto con il Nottingham Forest fino al 2029, rappresenta invece una soluzione più accessibile, già seguita in passato. Sullo sfondo restano Adam Wharton e João Gomes. La scelta sarà cruciale: per sostituire Casemiro, lo United non può permettersi errori.