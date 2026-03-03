Man United, per la panchina spunta anche Kovac. Ma il grande favorito è già in casa

Il casting per la panchina del Manchester United entrerà nel vivo nelle prossime settimane. Secondo quanto riportato da Football Insider, tra i profili monitorati figura anche Niko Kovac, attuale tecnico del Borussia Dortmund, inserito nella lista dei candidati senza però essere considerato tra i favoriti.

In questo momento, infatti, il nome caldo è quello dell'attuale allenatore: Michael Carrick. L’ex centrocampista dei Red Devils ha guidato la squadra a sei vittorie in sette partite di Premier League, restando imbattuto e rilanciando le ambizioni europee del club. I dirigenti ritengono che stia facendo tutto il necessario per meritarsi la conferma, tanto che secondo le ultime indiscrezioni servirebbe un crollo clamoroso per impedirgli di restare.

Il successo contro il Crystal Palace ha portato lo United al terzo posto, con sei punti di vantaggio sul Chelsea sesto: con le prime cinque qualificate in Champions, l’obiettivo appare vicino. E proprio la qualificazione renderebbe la nomina di Carrick sicura. Inoltre, la sua permanenza potrebbe favorire l’assalto a Hayden Hackney, già allenato al Middlesbrough: il forte legame tra i due rappresenterebbe un’arma in più sul mercato estivo.