Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Ungheria, Rossi: "L'importante è aver vinto. Portogallo? Avversario top del girone"

Ungheria, Rossi: "L'importante è aver vinto. Portogallo? Avversario top del girone"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:26Calcio estero
Paolo Lora Lamia

Marco Rossi, ct dell'Ungheria, ha commentato così ai canali ufficiali della federazione il successo di oggi per 2-0 sull'Armenia nelle qualificazioni ai Mondiali 2026: "Nel primo tempo abbiamo tenuto bene la palla: abbiamo corso pochi rischi e abbiamo cercato di spostare i giocatori avversari dalle loro posizioni difensive con rotazioni, ma non siamo riusciti a concretizzare le due o tre occasioni che abbiamo creato. Avremmo dovuto prendere decisioni migliori davanti alla porta avversaria e abbiamo anche commesso troppi errori non forzati, motivo per cui non siamo riusciti a rendere la partita più intensa. Abbiamo preso buone decisioni tattiche, controllato la partita e vinto meritatamente la partita nel secondo tempo, anche se dobbiamo ammettere che abbiamo dovuto soffrire per la vittoria.

Con un po' di fortuna, avremmo potuto assicurarci la vittoria prima, ma è stato dimostrato ancora una volta che se non si sfruttano le proprie occasioni, ci si rende la vita molto difficile. La nazionale armena ha diversi giocatori di alta qualità, il nostro avversario è forte in difesa profonda ed è in grado di guidare attacchi rapidi dai palloni conquistati, il che crea una minaccia per il gol.

La cosa principale è che abbiamo ottenuto i tre punti, ma era chiaro che sarebbe stato molto difficile vincere o anche solo pareggiare contro di loro in trasferta. Ma prima arriva il Portogallo, che è di un livello molto più alto rispetto alle altre tre squadre del girone. Cercheremo di giocare martedì in modo che il nostro obiettivo non sia sotto pressione costante e cercheremo di ottenere il massimo anche da quella partita".

Articoli correlati
Ungheria, i convocati del CT Rossi: riecco Balogh, punti fermi Kerkez e Szoboszlai... Ungheria, i convocati del CT Rossi: riecco Balogh, punti fermi Kerkez e Szoboszlai
Marco Rossi: "Orban mi scrive per sapere la formazione, ma ho massima libertà in... Marco Rossi: "Orban mi scrive per sapere la formazione, ma ho massima libertà in tutto"
Rossi: "L'Ungheria mi ha salvato. Mi ha dato la possibilità di lavorare, l'Italia... Rossi: "L'Ungheria mi ha salvato. Mi ha dato la possibilità di lavorare, l'Italia no"
Altre notizie Calcio estero
Ungheria, Rossi: "L'importante è aver vinto. Portogallo? Avversario top del girone"... Ungheria, Rossi: "L'importante è aver vinto. Portogallo? Avversario top del girone"
Nottingham Forest, in bilico la posizione di Postecoglu: Dyche tra i possibili sostituti... Nottingham Forest, in bilico la posizione di Postecoglu: Dyche tra i possibili sostituti
Mondiale Under 20, Villarreal trascina la Colombia in semifinale: battuta la Spagna... Mondiale Under 20, Villarreal trascina la Colombia in semifinale: battuta la Spagna 3-2
Spagna, Pedro Porro: "Abbiamo giocato una grande partita. Ora la testa va a martedì"... Spagna, Pedro Porro: "Abbiamo giocato una grande partita. Ora la testa va a martedì"
Possibile ritorno in campo del trio 'MSN': l'Inter Miami sogna l'ingaggio di Neymar... Possibile ritorno in campo del trio 'MSN': l'Inter Miami sogna l'ingaggio di Neymar
Rangers, niente ritorno in panchina di Gerrard: un 'no' dovuto a motivi di tempistiche... Rangers, niente ritorno in panchina di Gerrard: un 'no' dovuto a motivi di tempistiche
Qual. Mondiali 2026 (Europa), i risultati delle 20.45: Turchia a valanga, bene la... Qual. Mondiali 2026 (Europa), i risultati delle 20.45: Turchia a valanga, bene la Spagna
Norvegia, Solbakken ancora cauto dopo il 5-0 a Israele: "Oggi un altro passo avanti"... Norvegia, Solbakken ancora cauto dopo il 5-0 a Israele: "Oggi un altro passo avanti"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
Le più lette
1 Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
2 Como, Suwarso: "Abbiamo finito il budget. Fabregas? C'è un piano B per tutti, anche per me"
3 I fratelli Esposito festeggiano la prima gioia azzurra di Pio: "Ma che c*** di gol"
4 I centravanti tutti a segno, un rigore sbagliato e una bella Italia: le migliori foto dall'Estonia
5 Come segna l'Italia di Gattuso: 13 gol nelle prime tre partite, è record assoluto tra i ct
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Qualificazioni Mondiali: cinquina Norvegia, la Turchia gioca a tennis. Serbia battuta
Immagine top news n.1 Tre gol e terza vittoria per Gattuso. La Nazionale vince in Estonia e blinda i play-off
Immagine top news n.2 Mancini, Ibrahimovic, Matthaus, Casarin: tutte le voci dal Festival dello Sport a Trento
Immagine top news n.3 Italia a un passo dai play-off! Ecco al momento le quattro possibili rivali per le semifinali
Immagine top news n.4 Estonia-Italia 1-3, le pagelle: l'attacco a quattro punte produce tre gol. Errore di Gigio
Immagine top news n.5 Tre colpi, un messaggio: forse abbiamo davvero risolto il problema del 9
Immagine top news n.6 L'Italia dei centravanti. Tutti a segno a Tallinn: Estonia battuta 3-1, play-off a un passo
Immagine top news n.7 Norvegia, altra goleada: 5-0 a Israele, qualificazione diretta lontanissima per l'Italia
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
Immagine news podcast n.2 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
Immagine news podcast n.3 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
Immagine news podcast n.4 L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Immagine news Serie C n.2 Maurizio De Rosa: “Stiamo distruggendo la meritocrazia in C. Il livello si sta abbassando"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Per la Juve quella di Platini è l'ennesima occasione mancata"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 ottobre
Immagine news Serie A n.2 Como, Suwarso: "Abbiamo finito il budget. Fabregas? C'è un piano B per tutti, anche per me"
Immagine news Serie A n.3 Milan, le condizioni di Saelemaekers non preoccupano: ecco quando può rientrare
Immagine news Serie A n.4 Camolese: "Anche senza mercato estivo, la Lazio ha dei valori. Ed è destinata a migliorare"
Immagine news Serie A n.5 I centravanti tutti a segno, un rigore sbagliato e una bella Italia: le migliori foto dall'Estonia
Immagine news Serie A n.6 Gilmour in panchina anche con la Scozia: "Mai bello, voglio dimostrare al mister che sbaglia"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, Andreoletti: "Che emozione l'Appiani. Ilicic? Sarebbe stato bello vederlo contro Papu"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, classifica a confronto: Modena a +9. Sprofondo Spezia: è a -10
Immagine news Serie B n.3 Virtus Entella, le medie voto alla sosta di ottobre: Colombi e Nichetti positivi. Debendetti fatica
Immagine news Serie B n.4 Venezia, le medie voto alla sosta di ottobre: Busio al comando. Adorante senza squilli
Immagine news Serie B n.5 Sudtirol, le medie voto alla sosta di ottobre: guidano gli alfieri. Tranne il capitano
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, Fracchiolla sul mercato: “Rimpianto Corona, ma a gennaio torneremo alla carica”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Rimini, D’Alesio: "Con i ragazzi e il lavoro, non il contrario. Stiamo ritrovando ordine e identità"
Immagine news Serie C n.2 Livorno, caccia al nuovo allenatore: duello tra Gautieri e Lucarelli per la panchina
Immagine news Serie C n.3 Mallahi: "La Pro Vercelli mi ha convinto, qui si gioca con intensità e divertimento"
Immagine news Serie C n.4 Cosenza, Buscé avverte: "L’Atalanta U23 è una squadra pericolosa. Servirà massima attenzione"
Immagine news Serie C n.5 Trapani, Aronica: "Grandolfo sta dando tutto, ma ha bisogno di rifiatare"
Immagine news Serie C n.6 Cavese, Prosperi accoglie Luciani: "Tra gli svincolati era il migliore. Può partire titolare”
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter W., Santi: "Punto importante conquistato con il cuore. Ora pensiamo alla Coppa e al Parma"
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women, Piovani: “Punto importante in una serata difficile, meritavamo di perdere"
Immagine news Calcio femminile n.3 Terza operazione al menisco in un anno. Il calvario della milanista Babb
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, Santi salva l'Inter allo scadere: finisce 2-2 contro la Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus, Canzi: "Deluse per i risultati ottenuti. Dobbiamo imparare a concretizzare"
Immagine news Calcio femminile n.6 Lazio, Goldoni: "Vittoria importantissima. Ora testa alla Juventus, possiamo batterla"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?