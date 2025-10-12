Ungheria, Rossi: "L'importante è aver vinto. Portogallo? Avversario top del girone"

Marco Rossi, ct dell'Ungheria, ha commentato così ai canali ufficiali della federazione il successo di oggi per 2-0 sull'Armenia nelle qualificazioni ai Mondiali 2026: "Nel primo tempo abbiamo tenuto bene la palla: abbiamo corso pochi rischi e abbiamo cercato di spostare i giocatori avversari dalle loro posizioni difensive con rotazioni, ma non siamo riusciti a concretizzare le due o tre occasioni che abbiamo creato. Avremmo dovuto prendere decisioni migliori davanti alla porta avversaria e abbiamo anche commesso troppi errori non forzati, motivo per cui non siamo riusciti a rendere la partita più intensa. Abbiamo preso buone decisioni tattiche, controllato la partita e vinto meritatamente la partita nel secondo tempo, anche se dobbiamo ammettere che abbiamo dovuto soffrire per la vittoria.

Con un po' di fortuna, avremmo potuto assicurarci la vittoria prima, ma è stato dimostrato ancora una volta che se non si sfruttano le proprie occasioni, ci si rende la vita molto difficile. La nazionale armena ha diversi giocatori di alta qualità, il nostro avversario è forte in difesa profonda ed è in grado di guidare attacchi rapidi dai palloni conquistati, il che crea una minaccia per il gol.

La cosa principale è che abbiamo ottenuto i tre punti, ma era chiaro che sarebbe stato molto difficile vincere o anche solo pareggiare contro di loro in trasferta. Ma prima arriva il Portogallo, che è di un livello molto più alto rispetto alle altre tre squadre del girone. Cercheremo di giocare martedì in modo che il nostro obiettivo non sia sotto pressione costante e cercheremo di ottenere il massimo anche da quella partita".