Luis Enrique: "Vi preoccupate troppo del distacco dall'OM. Io penso solo a vincere"

Dopo otto giornate di campionato, il Paris Saint-Germain occupa il secondo posto in Ligue 1, a un solo punto dall’Olympique Marsiglia. Un dato che, per alcuni osservatori, indica un PSG meno dominante rispetto alle passate stagioni. Ma Luis Enrique, alla vigilia della trasferta di Brest, non sembra affatto preoccupato.

In conferenza stampa, l’allenatore spagnolo ha voluto difendere il lavoro della sua squadra: "Voi analizzate tutto in base ai risultati. Io, invece, ho visto la stessa squadra sia in campionato che in Champions League. Abbiamo dovuto cambiare alcuni giocatori per via degli infortuni, ma l’identità resta la stessa". Colpito da una lunga serie di infortuni - tra cui quelli di Dembélé, Marquinhos, Ruiz, Neves e Doué -, Luis Enrique ha sottolineato come il PSG abbia mantenuto la propria filosofia di gioco nonostante le difficoltà: "Sono tranquillo e fiducioso perché vedo la stessa mentalità, la stessa voglia. Le circostanze cambiano, ma l’obiettivo resta quello di imporre il nostro gioco".

Sulla momentanea seconda posizione, il tecnico è stato categorico: "Siete voi a preoccuparvi perché abbiamo un punto in meno del Marsiglia. Io no. Da allenatore del PSG, non mi interessa cosa fanno gli altri. L’unica priorità è vincere". Il messaggio è chiaro: più che inseguire la vetta, il Paris vuole ritrovare la continuità. E il prossimo obiettivo passa da Brest e Lorient, due trasferte decisive per riprendere la corsa verso il titolo di campione di Francia