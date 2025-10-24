Sage: "Avevo idealizzato De Zerbi, ma di persona non è quello che immaginavo"

Alla vigilia del big match tra Lens e Marsiglia, in programma sabato sera a Bollaert (21.05), Pierre Sage ha rivelato al Média Carré un retroscena sorprendente: la sua grande stima per Roberto De Zerbi si è trasformata in una piccola delusione dopo averlo conosciuto di persona.

"Nel 2016 o 2017 ero andato a Roma per vedere un Roma–Sassuolo, solo per osservare la squadra di De Zerbi. Il suo modo di giocare mi affascinava", ha raccontato l’attuale tecnico del Lens. Tuttavia, il loro primo incontro da avversari in panchina non è andato come si aspettava. Durante la partita vinta per 3-2 dell’OM contro il Lione, il 22 settembre 2024 - con i marsigliesi in dieci uomini - Sage, allora allenatore dei Gones, non ha trovato in De Zerbi l’immagine che aveva idealizzato: "Non mi sono riconosciuto in quello che trasmetteva. Forse lo avevo guardato troppo con gli occhi dell’ammiratore".

Il tecnico francese ha poi spiegato di non aver avuto la stessa sensazione con altri colleghi illustri: "Quando ho incontrato Mourinho o Arteta, ho ritrovato le persone che avevo immaginato. Con De Zerbi no. Non è che sia andata male, semplicemente non c’è stato nulla. Forse non sapeva nemmeno chi fossi. Non importa, il giorno dopo era comunque sorto il sole". Senza rancore, Sage affronterà ora per la seconda volta De Zerbi, questa volta da allenatore del Lens, con l’obiettivo di lasciare che a parlare sia solo il campo.