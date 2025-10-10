Mateta, la nuova scommessa di Deschamps: "Non me lo aspettavo, un sogno avverato"

Prima convocazione in nazionale francese per Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace chiamato da Didier Deschamps per le qualificazioni ai Mondiali 2026 contro Azerbaigian e Islanda. L’ex Lione e Châteauroux è diventato un volto noto in Premier League non solo per i gol, ma anche per un dettaglio curioso: gioca sempre con la maglia infilata nei pantaloncini, un’abitudine da vecchia scuola che ormai è diventata il suo marchio di fabbrica.

"Non ricordo la prima volta che l’ho fatto, ma so che al Palace è diventato una specie di rito", ha raccontato a L’Équipe. "Credo contro il Nottingham Forest, e da allora ho continuato perché mi diverte. Prima del match, Jordan Ayew mi ha detto che aveva visto i miei video a Châteauroux, quando era obbligatorio tenere la maglia dentro i pantaloncini. Allora gli ho risposto: ‘Ok, lo farò anche oggi’. I compagni si sono messi a ridere. Mi piace scherzare, e da quel giorno non ho più smesso".

Leader offensivo di un Crystal Palace in piena crescita - reduce da una vittoria in FA Cup, una nel Community Shield e una storica qualificazione europea - Mateta si prepara ora a esordire con i Bleus. Assente Ousmane Dembélé, Deschamps lo ha scelto per "il suo profilo e la capacità di segnare". Anche Kylian Mbappé ha elogiato il nuovo compagno: "È un giocatore atipico, forte fisicamente, capace di tenere palla e fare la differenza davanti".

Mateta, emozionato, ha appreso la notizia davanti alla TV: "Non me l’aspettavo, ma è meraviglioso. A 28 anni, essere convocato in nazionale è un sogno che si avvera".