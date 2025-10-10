Pres. Galatasaray: "Icardi ama la maglia, lo sosteniamo. Rinnovo? Quando sarà il momento"

Il presidente del Galatasaray, Dursun Ozbek, ha voluto spegnere ogni voce di crisi attorno a Mauro Icardi, protagonista indiscusso del club turco ma reduce da un grave infortunio che lo ha costretto a saltare quasi tutta la scorsa stagione. In alcune dichiarazioni riportate dalla stampa turca, il numero uno del club giallorosso ha ribadito la centralità dell’attaccante argentino nel progetto tecnico e umano della squadra.

"Icardi è un giocatore importantissimo per il Galatasaray, non solo per i gol che segna ma per l’energia che porta nello spogliatoio", ha dichiarato Özbek. "È molto legato al club, ama la maglia e sente un forte affetto per i tifosi". Il presidente ha anche sottolineato che la società sta facendo tutto il possibile per accompagnarlo nel difficile percorso di recupero: "Siamo al suo fianco dal punto di vista morale e umano, gli trasmettiamo forza e fiducia ogni giorno".

Riguardo a un possibile rinnovo di contratto, Özbek ha precisato che la questione "non è attualmente sul tavolo", poiché l’obiettivo principale è permettere a Icardi di tornare al massimo della forma. "Parleremo di futuro quando sarà il momento", ha aggiunto. Infine, il presidente ha voluto rassicurare i tifosi circa le voci di una possibile partenza del bomber argentino: "Non c’è alcun motivo per dubitare del suo impegno. Icardi continuerà con noi e sono certo che tornerà presto a infiammare lo stadio con i suoi gol".