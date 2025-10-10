Lamine Yamal è già una macchina da soldi: a 18 anni non c'è paragone con Messi

A soli 18 anni, Lamine Yamal non è più solo un talento sul campo, ma un vero e proprio asset commerciale per il Barcellona. Secondo i dati diffusi da Cadena SER, il giovane prodigio blaugrana vende tre volte più maglie di quanto facesse Lionel Messi alla sua epoca. Questo primato, seppur impressionante, beneficia anche dell’espansione globale delle vendite del club dopo il rinnovo con Nike.

Come il suo celebre predecessore, Yamal, ora portatore del mitico numero 10, rappresenta addirittura l’80% delle vendite complessive di maglie del Barça, un risultato storico per un giocatore appena maggiorenne. L’influenza del giovane talento non si limita al merchandising: secondo le stesse fonti, le sue apparizioni sui social fanno esplodere le interazioni online del club: +176% di visualizzazioni su X, +146% su Facebook e +87% su Instagram. Nove delle venti clip più viste del Barça nella scorsa stagione lo vedevano protagonista.

Il prodigio spagnolo diventa così il nuovo volto del calcio spagnolo, protagonista anche di numerosi prodotti Adidas, incluso il nuovo pallone ufficiale in vista del Mondiale 2026. Yamal non è più solo un giovane talento da seguire sul campo, ma un marchio globale che trascina vendite e visibilità internazionale, segnando una nuova era nel marketing sportivo del Barça. Una macchina da soldi.