Rothen critica duramente De Zerbi: "Elogiava Rabiot, ora dice che va meglio senza di lui"

Nella sua trasmissione su RMC, Jerome Rothen non ha risparmiato critiche a Roberto De Zerbi riguardo alla gestione dell’addio di Adrien Rabiot all’Olympique Marsiglia. L’ex centrocampista della nazionale francese contesta l’incoerenza dell’allenatore italiano, che dopo la rissa tra Rabiot e Jonathan Rowe ha affermato che la sua partenza "ha fatto bene" alla squadra.

"La classe non si compra… Aveva l’occasione per dimostrarla. L’anno scorso elogiava il professionismo e il carattere di Rabiot, ammirava l’uomo che era. Come si fa a passare da qualcuno che quasi idolatri a dire che è un male necessario, che la squadra oggi è più forte?", si domanda Rothen.

L’ex PSG e campione francese sottolinea come De Zerbi avesse inizialmente teso la mano per far restare Rabiot, rendendo ancora più sorprendente il suo cambio di tono. Per Rothen, giustificare il miglioramento della squadra sulla base di un episodio disciplinare e di un comportamento irrispettoso del giocatore appare completamente sbagliato: "Fai credere che la squadra è migliorata perché c’è stata quella rissa e quella mancanza di rispetto? Io sono sbalordito", aggiunge.