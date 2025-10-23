Allarme Barcellona a tre giorni dal Clasico: Flick rischia di perdere anche De Jong

A soli tre giorni dal tanto atteso Clásico contro il Real Madrid, in casa del Barcellona suonano gli allarmi. Dopo il forfait di Andreas Christensen nella sfida di Champions League contro l’Olympiacos a causa di una gastroenterite, anche Frenkie de Jong non si è allenato stamattina per lo stesso problema.

Il centrocampista olandese non ha preso parte alla seduta e resta in dubbio per la trasferta di domenica al Santiago Bernabéu. Lo staff medico blaugrana spera di recuperarlo in extremis, ma la decisione finale sarà presa solo dopo aver valutato la sua evoluzione nelle prossime ore. Lo stesso Christensen è ancora fermo ai box, vittima del malessere intestinale che lo ha costretto al forfait europeo Due assenze potenzialmente pesanti per Hansi Flick, che contava su De Jong come titolare sicuro in mezzo al campo accanto a Pedri e Fermín López.

Non tutte, però, sono cattive notizie: Raphinha prosegue il suo recupero e potrebbe ottenere l’ok medico sabato, mentre Ferran Torres è completamente ristabilito da una contrattura ai flessori e punta a una maglia da titolare. Il resto dei giocatori infortunati, invece, dovrà seguire il Clásico da casa: si tratta di Robert Lewandowski, Joan García, Gavi, Dani Olmo e Marc-André ter Stegen.