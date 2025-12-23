Ufficiale Miura non si ferma: giocherà ancora a 59 anni con il Fukushima United

La carriera di un calciatore professionista è spesso breve, ma c’è chi continua a riscriverne i confini. È il caso di Kazu Miura, leggenda del calcio giapponese e simbolo di longevità sportiva, che continua a giocare nonostante un’età che per molti è solo un ricordo da album dei ricordi.

L’attaccante nipponico, reduce dalle esperienze in Portogallo con l’Oliveirense nelle stagioni 2022/23 e 2023/24, festeggerà il suo 59° compleanno il prossimo 26 febbraio. Ma invece di appendere gli scarpini al chiodo, Miura ha scelto di andare avanti, firmando un nuovo contratto con il Fukushima United, club militante nella terza divisione giapponese.

La presentazione ufficiale della sua maglia è prevista per le 11:11 dell’11 gennaio, un chiaro omaggio al numero 11 che ha accompagnato gran parte della sua lunghissima carriera. Un gesto simbolico per un giocatore che continua a sfidare il tempo, trasformando ogni stagione in un piccolo evento storico.