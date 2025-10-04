Mondiali U20, 3 vittorie su 3 per il Giappone. Passano Ucraina, Cile e Paraguay
Il Giappone chiude il Gruppo A in testa a punteggio pieno. I nipponici non lasciano scampo nemmeno alla Nuova Zelanda, che chiude a 3 punti con Egitto e Cile ma per la classifica avulsa è fuori dal torneo. La Roja passa, per i nordafricani bisognerà attendere. Giochi fatti anche nel Gruppo B, dove passano Ucraina e Paraguay, mentre la Corea del Sud spera nel ripescaggio come migliore terza.
GRUPPO A
Giappone - Egitto 2-0
Cile - Nuova Zelanda 2-1
Cile - Giappone 0-2
Egitto - Nuova Zelanda 1-2
Nuova Zelanda - Giappone 0-3
Egitto - Cile 2-1
Classifica
Giappone 9
Cile 3
Egitto 3
Nuova Zelanda 3
- - -
GRUPPO B
Paraguay - Panama 3-2
Corea del Sud - Ucraina 1-2
Corea del Sud - Paraguay 0-0
Panama - Ucraina 1-1
Ucraina - Paraguay 2-1
Panama - Corea del Sud 1-2
Classifica
Ucraina 7
Paraguay 4
Corea del Sud 4
Panama 1
- - -
GRUPPO C
Marocco - Spagna 2-0
Brasile - Messico 2-2
Brasile - Marocco 1-2
Spagna - Messico 2-2
Messico - Marocco (4 ottobre)
Spagna - Brasile (4 ottobre)
Classifica
Marocco 6
Messico 2
Brasile 1
Spagna 1
- - -
GRUPPO D
Cuba - Argentina 1-3
Italia - Australia 1-0
Argentina - Australia 4-1
Italia - Cuba 2-2
Argentina - Italia (5 ottobre)
Australia - Cuba (5 ottobre)
Classifica
Argentina 6
Italia 4
Cuba 1
Australia 0
GRUPPO E
Stati Uniti - Nuova Caledonia 9-1
Francia - Sudafrica 2-1
Stati Uniti - Francia 3-0
Sudafrica - Nuova Caledonia 5-0
Sudafrica - Stati Uniti (5 ottobre)
Nuova Caledonia - Francia (5 ottobre)
Classifica
Stati Uniti 6
Sudafrica 3
Francia 3
Nuova Caledonia 0
GRUPPO F
Norvegia - Nigeria 1-0
Colombia - Arabia Saudita 1-0
Colombia - Norvegia 0-0
Nigeria - Arabia Saudita 3-2
Nigeria - Colombia (5 ottobre)
Arabia Saudita - Norvegia (5 ottobre)
Classifica
Colombia 4
Norvegia 4
Nigeria 3
Arabia Saudita 0