Mondiale U20, chiusa la fase a gironi: agli ottavi di finale sarà Italia-Stati Uniti

Si è chiusa nella notte italiana la fase a gironi del Mondiale Under-20 e sono arrivati anche gli ultimi attesi verdetti. Le quattro migliori terze sono Spagna, Corea del Sud, Nigeria e Francia, eliminati invece Cuba ed Egitto. L'Italia troverà gli USA agli ottavi: gli americani hanno chiuso a punteggio pieno il proprio girone.

GRUPPO A

Giappone - Egitto 2-0

Cile - Nuova Zelanda 2-1

Cile - Giappone 0-2

Egitto - Nuova Zelanda 1-2

Nuova Zelanda - Giappone 0-3

Egitto - Cile 2-1

Classifica



Giappone 9

Cile 3

Egitto 3

Nuova Zelanda 3

- - -

GRUPPO B

Paraguay - Panama 3-2

Corea del Sud - Ucraina 1-2

Corea del Sud - Paraguay 0-0

Panama - Ucraina 1-1

Ucraina - Paraguay 2-1

Panama - Corea del Sud 1-2

Classifica



Ucraina 7

Paraguay 4

Corea del Sud 4

Panama 1

- - -

GRUPPO C

Marocco - Spagna 2-0

Brasile - Messico 2-2

Brasile - Marocco 1-2

Spagna - Messico 2-2

Messico - Marocco 1-0

Spagna - Brasile 1-0

Classifica



Marocco 6

Messico 5

Spagna 4

Brasile 1

- - -

GRUPPO D

Cuba - Argentina 1-3

Italia - Australia 1-0

Argentina - Australia 4-1

Italia - Cuba 2-2

Argentina - Italia 1-0

Australia - Cuba 3-1

Classifica



Argentina 9

Italia 4

Cuba 3

Australia 0

GRUPPO E

Stati Uniti - Nuova Caledonia 9-1

Francia - Sudafrica 2-1

Stati Uniti - Francia 3-0

Sudafrica - Nuova Caledonia 5-0

Sudafrica - Stati Uniti 2-1

Nuova Caledonia - Francia 0-6

Classifica

Stati Uniti 6

Sudafrica 6

Francia 6

Nuova Caledonia 0

GRUPPO F

Norvegia - Nigeria 1-0

Colombia - Arabia Saudita 1-0

Colombia - Norvegia 0-0

Nigeria - Arabia Saudita 3-2

Nigeria - Colombia 1-1

Arabia Saudita - Norvegia 1-1

Classifica

Colombia 5

Norvegia 5

Nigeria 4

Arabia Saudita 1

Ottavi

Cile - Messico

Argentina - Nigeria

Ucraina - Spagna

Colombia - Sudafrica

USA - Italia

Marocco - Corea del Sud

Paraguay - Norvegia

Giappone - Francia