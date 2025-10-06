Mondiale U20, chiusa la fase a gironi: agli ottavi di finale sarà Italia-Stati Uniti
Si è chiusa nella notte italiana la fase a gironi del Mondiale Under-20 e sono arrivati anche gli ultimi attesi verdetti. Le quattro migliori terze sono Spagna, Corea del Sud, Nigeria e Francia, eliminati invece Cuba ed Egitto. L'Italia troverà gli USA agli ottavi: gli americani hanno chiuso a punteggio pieno il proprio girone.
GRUPPO A
Giappone - Egitto 2-0
Cile - Nuova Zelanda 2-1
Cile - Giappone 0-2
Egitto - Nuova Zelanda 1-2
Nuova Zelanda - Giappone 0-3
Egitto - Cile 2-1
Classifica
Giappone 9
Cile 3
Egitto 3
Nuova Zelanda 3
- - -
GRUPPO B
Paraguay - Panama 3-2
Corea del Sud - Ucraina 1-2
Corea del Sud - Paraguay 0-0
Panama - Ucraina 1-1
Ucraina - Paraguay 2-1
Panama - Corea del Sud 1-2
Classifica
Ucraina 7
Paraguay 4
Corea del Sud 4
Panama 1
- - -
GRUPPO C
Marocco - Spagna 2-0
Brasile - Messico 2-2
Brasile - Marocco 1-2
Spagna - Messico 2-2
Messico - Marocco 1-0
Spagna - Brasile 1-0
Classifica
Marocco 6
Messico 5
Spagna 4
Brasile 1
- - -
GRUPPO D
Cuba - Argentina 1-3
Italia - Australia 1-0
Argentina - Australia 4-1
Italia - Cuba 2-2
Argentina - Italia 1-0
Australia - Cuba 3-1
Classifica
Argentina 9
Italia 4
Cuba 3
Australia 0
GRUPPO E
Stati Uniti - Nuova Caledonia 9-1
Francia - Sudafrica 2-1
Stati Uniti - Francia 3-0
Sudafrica - Nuova Caledonia 5-0
Sudafrica - Stati Uniti 2-1
Nuova Caledonia - Francia 0-6
Classifica
Stati Uniti 6
Sudafrica 6
Francia 6
Nuova Caledonia 0
GRUPPO F
Norvegia - Nigeria 1-0
Colombia - Arabia Saudita 1-0
Colombia - Norvegia 0-0
Nigeria - Arabia Saudita 3-2
Nigeria - Colombia 1-1
Arabia Saudita - Norvegia 1-1
Classifica
Colombia 5
Norvegia 5
Nigeria 4
Arabia Saudita 1
Ottavi
Cile - Messico
Argentina - Nigeria
Ucraina - Spagna
Colombia - Sudafrica
USA - Italia
Marocco - Corea del Sud
Paraguay - Norvegia
Giappone - Francia